Stefanos Tsitsipas (ATP-5) heeft zich vrijdag in Parijs als eerste voor de finale van Roland Garros geplaatst. Dat deed de 22-jarige Griek door de Duitser Alexander Zverev (ATP-6) in vijf sets te verslaan. In 3 uur en 37 minuten werd het 6-3, 6-3, 4-6, 4-6 en 6-3.