Jago Geerts met zijn bronzen en zilveren WK-medaille. Ondanks een knieblessure maakt hij in 2021 jacht op goud. — © Photographic Art

Grote Prijs van Rusland

Brons in 2019. Zilver in 2020. Als die lijn wordt doorgetrokken, pakt Jago Geerts (21) dit jaar de wereldtitel. Eén kanttekening: de Balenaar begint met een knieblessure aan het WK, dat zondag in Rusland op gang wordt geschoten.