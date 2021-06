Roberto Martinez kijkt uit naar openingsmatch van Rode Duivels: “We zijn héél gretig om aan dit toernooi te beginnen”

Bondscoach Roberto Martinez heeft in Sint-Petersburg de pers voor het laatst toegesproken voor de openingsmatch van de Rode Duivels tegen Rusland zaterdag. De Spanjaard noemde de Belgen “heel gretig” om aan het toernooi te beginnen, maar zei ook dat hij de laatste training nog afwacht om te beslissen wie achterin start. Hij kwam ook met goed nieuws over Axel Witsel, die mogelijk in de tweede groepsmatch tegen Denemarken al van de partij zou kunnen zijn.