Thibaut Courtois op vooravond EK-start Rode Duivels: “Er zit nog meer winnaarsdrang in ons”

Een dag voor de EK-opener in Rusland stelt Thibaut Courtois de Belgische supporters gerust. “Deze ploeg zit met de finale in haar hoofd. Er zit nog meer winnaarsdrang in ons dan in vorige toernooien. Maar we bekijken het stap per stap. We zijn nu 11 juni, de finale is op 11 juli.”

Onder een milde avondzon, op een junidag waar het in Sint-Petersburg nooit helemaal donker wordt, trainden de Rode Duivels vrijdagavond een laatste keer voor hun openingswedstrijd tegen Rusland. Voor de laatste oefensessie voerde Thibaut Courtois het woord tegenover de internationale pers. De doelman van Real Madrid onderstreepte meteen de ambities van de Belgen. “Deze ploeg wil winnen”, zei hij. “Het maximum is de zege, die trofee die je mee naar huis wil nemen. Maar de weg is lang. We mogen niet te ver vooruitkijken, maar morgen proberen de match te winnen. Daarna kunnen we groeien in het toernooi.”

“Ik zou durven zeggen dat er nog meer winnaarsdrang in ons zit”, zegt Courtois. “Ik ben er zeker van dat we alles er aan gaan doen. We gaan ons tweehonderd procent geven om die eerste wedstrijd te winnen.” Die eerste wedstrijd is tegen Rusland. Een oude bekende van de Belgen. De voorbije jaren speelden beide landen drie keer tegen elkaar.

© BELGA

“Ik vind het een voordeel dat je elkaar beter kent”, zegt Courtois. “Je kent dan beter de sterktes en zwaktes van je tegenstander. Natuurlijk, zij weten dat ook van ons. Maar het is altijd goed als je weet wat je te wachten staat. We hebben hun beelden geanalyseerd. We hopen goed te beginnen en te winnen.”

De Gazprom-Arena zal straks gevuld zijn met ruim 30.000 vooral Russische fans. “Buitenhuis spelen is altijd zwaar”, zegt Courtois. “Maar ik heb zin om opnieuw voor supporters te spelen. Dat verhoogt de adrenaline. Het wordt een zware match, maar we zijn er klaar voor.” Thibaut Courtois geldt als een van de beste doelmannen van het toernooi. Voor hem zit er mogelijk ook een individuele prijs in. “Maar dat is niet iets dat je jezelf voorneemt”, zegt de doelman van Real Madrid. “Wat ik wil doen is de ploeg helpen om wedstrijden te winnen. Als je ver geraakt, kan die bekroning volgen. Maar de belangrijkste bekroning is de finale halen en winnen. Dat is het enige dat telt voor mij.”

Courtois kreeg de vraag of er betere ploegen dan België in het toernooi zitten. “Dat zal afhangen van het verloop van het toernooi. Er zin veel goeie ploegen die aanspraak kunnen maken om de beste te zijn. Frankrijk, Engeland, Portugal, Italië, Spanje, Duitsland… Een EK is heel moeilijk te winnen. Elke match zal moeilijk zijn.”

© REUTERS

België is een van de meer ervaren ploegen en dat is zeker geen nadeel, volgens Courtois. “Het is zot dat jullie daarover praten. We hebben allemaal de perfecte leeftijd voor onze kwaliteiten. We hebben ook enkele jongeren die al wat ervaring hebben. Ik denk niet dat we te oud zijn. We hebben net een goeie mix in de ploeg. We doen alles om te winnen en mooi verhaal te schrijven.”

“Het kan zijn dat we in de kwartfinale of halve finale tegen een sterkere tegenstander botsen”, zegt Courtois. “Misschien moeten we achteraf toegeven dat de tegenstander beter was. Maar net als de andere ploegen zit deze ploeg met de finale in haar hoofd.”