Koningin Mathilde toont jongleertalent aan circusleerlingen met beperking: “Buitengewoon”

De directeur van de school Vincent Wauters was in de wolken met het bezoek van de koningin: “Het was buitengewoon. Ze is erg rustig. Ze kan echt toveren met mensen met een beperking. Ze slaagde erin hen te benaderen, vragen te stellen op hun niveau. Je ziet dat ze daar ervaring mee heeft dankzij haar vroeger beroep.”

Wauters verwijst naar de logopedie die Mathilde jarenlang gaf aan kinderen en volwassenen met en zonder handicap. Dat deed ze tot ze prinses werd. Lang geleden dus, maar vrijdag kwam ze in de circusschool een leerlinge van toen tegen, een meisje met het downsyndroom. Ze waren allebei blij elkaar terug te zien.

De koningin liet zich makkelijk verleiden om mee te doen en nam ook even de diabolostokken vast. Dat werd geapprecieerd. “De koningin toonde zich heel geïnteresseerd en was zichtbaar ontroerd door wat onze leerlingen met beperking aan haar lieten zien”, stelde directeur Wauters vast.

De Franstalige circusschool bestaat veertig jaar. Daar hoort een festival bij. Dat vindt plaats van 24 tot en met 27 juni in de Gare Maritime op Tour & Taxis. Leerlingen zijn er op dit moment volop voor aan het repeteren.

