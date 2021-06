Arnaud Démare toont Tourvorm met ritzege in La Route d’Occitanie

Arnaud Démare heeft vrijdag de tweede etappe in La Route d’Occitanie (cat. 2.1) gewonnen. De Fransman toonde zich na 198,7 kilometer van Villefranche-De-Rouergue naar Auch de snelste in een massasprint. De Venezolaan Orluis Aular werd tweede, de Italiaan Jacopo Mosco derde. Emiel Vermeulen was met een negende plaats beste Belg.