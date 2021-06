Zaterdag 18.00u: oefeninterland Luxemburg- België

Na de stage in Spanje spelen de Red Flames zaterdag in Luxemburg een nieuwe oefenwedstrijd. Er werden daarvoor liefst vier extra Limburgers toegevoegd aan de selectie: Luna Vanzeir (OH Leuven), Lisa Petry (Standard), Sien Vandersanden en Fleur Pauwels (Genk Ladies).