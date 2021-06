ROYALS. Nieuwe eigenaar gezocht voor Diana’s auto en feest voor prinses Amalia

Reden om te vieren in Nederland, de dure guilty pleasures van de Queen en een verdiend applausje voor onze eigen vorstin: alle weetjes en roddels die de voorbije week de ronde deden in koninklijke kringen op een rij.

Lilibeth Diana, het dochtertje van prins Harry en Meghan Markle, is geboren in de Verenigde Staten. Zij is meteen ook het eerste lid van de Britse koninklijke familie dat in Amerika het levenslicht ziet. Dat levert haar een dubbele nationaliteit op. Hoe dat precies zit? Omdat ze in Los Angeles ter wereld kwam, krijgt ze meteen de Amerikaanse nationaliteit. Maar prins Harry was een Brits staatsburger. De Britse nationaliteit wordt automatisch van de ene generatie op de andere overgedragen, en hetzelfde geldt voor kinderen die buiten het Verenigd Koninkrijk zijn geboren. Lili is dus ook half Brits. Broer Archie is ook Brits-Amerikaans.

De Britse Queen is een echte zoetekauw, zo blijkt. Dat onthulde de man die haar favoriete chocolaatjes maakt eerder deze week in de televisieshow Billion pound Bond street. Chocolatier in kwestie is Adam Lee van luxewinkel Charbonnel. “De koningin heeft een hele lijst met favoriete chocolaatjes van bij ons, maar ik heb de toestemming niet om ze te onthullen. Het enige wat ik kan zeggen, is dat ze bloemige smaken heel erg apprecieert.”

Bloemige pralines van Charbonnel et Walker, 81 euro voor 500 g.

De oude Ford escort ghia saloon van wijlen prinses Diana wordt geveild. Het gaat om de grijze bolide waarmee Lady Di vroeger vaak naar de polowedstrijden van prins Charles reed. Ze kreeg de auto ook van hem in mei 1981, twee maanden voor hun huwelijk. Ze gebruikte de wagen tot een jaar later in augustus 1982. Vandaag wil de huidige eigenaar het voertuig, dat nog steeds dezelfde nummerplaat heeft, verkopen. Bij veilinghuis Reeman Dansie vermoeden ze dat de verkoop tussen de 35.000 en 46.000 euro in het laatje zal brengen. Het bedrag kan uiteindelijk ook hoger liggen. Vorig jaar bracht de oude Audi van de prinses omgerekend nog 67.000 euro op.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Feest voor de zeventienjarige prinses Amalia, want zij is cum laude geslaagd voor haar eindexamen aan het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Dat betekent dat haar gemiddelde cijfer hoger ligt dan een acht. Slimme meid, die Amalia. Zij is trouwens jong aan het einde van haar middelbareschoolcarrière beland. De reden? Ze heeft een jaartje overgeslagen. Momenteel is ze niet meteen van plan om achter andere schoolbanken te kruipen. Het komende jaar wil ze gebruiken om de wijde wereld te verkennen. De prinses wil naar eigen zeggen een beetje reizen. Reizen die later misschien niet meer kunnen. Dat liet ze recent weten op Koningsdag. Om haar mooie resultaat te vieren, werd haar schooltas donderdag aan de Nederlandse driekleur gehangen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het schattigste kiekje van de week komt trouwens ook uit Nederland, waar koningin Máxima een bezoek bracht aan het vakantiepark Beerze Bulten in regio Zwolle. Ze maakte van de gelegenheid gebruik om te poseren met de mascotte: een pluchen konijn met hangoren, gestreept shirt en een bede glimlach. Ter plekke sloot ze ook aan bij drie gesprekken, onder meer om de impact van de coronacrisis op verschillende sectoren te bespreken.

© EPA-EFE

De sportiefste royal van de week is dan weer onze eigen koningin Mathilde. Zij bracht dinsdag een bezoekje aan de Belgian Cats in aanloop naar het EK basketbal. Ze moedigde het Belgisch basketbalteam niet alleen aan, maar gaf ook nog eens het goede voorbeeld en gooide een bal recht in het net. “Iedereen was onder de indruk”, zei topspeelster Ann Wauters. Op vrijdag ontpopte ze zich als circusartieste in designerjurk tijdens een bezoek aan de Brusselse circusschool Ecole du Cirque de Bruxelles.

© BELGA