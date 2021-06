Vaccinatiecampagne in Vlaanderen schakelt nog versnelling hoger

Het is druk in de vaccinatiecentra in Vlaanderen. Momenteel is meer dan 60 procent van de Vlaamse bevolking voor de eerste keer gevaccineerd en tegen 21 juni moeten we aan 70 procent zitten. “We vaccineren nu aan meer dan 1 vaccin per seconde”, zei Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke vrijdagmiddag tijdens de wekelijkse persbriefing van Zorg en Gezondheid.

Vlaanderen is volgens Beke “vaccinatiehongerig”. Hij herhaalde de positieve cijfers die gezondheidsinstituut Sciensano vrijdagochtend gaf: tussen 4 en 10 juni werden in ons land gemiddeld 60,6 mensen met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. De ziekenhuisbezetting blijft ook aan een stabiel tempo dalen. Er liggen nog 302 Covid-patiënten op intensieve zorg.

“Onze aanpak om maximaal te vaccineren, en eerst de kwetsbaren, heeft een duidelijk effect op de druk op ons zorgsysteem. En het toont aan dat de mensen ontvankelijk en bereid zijn om zich te laten vaccineren”, aldus de Vlaamse minister van Welzijn.

Volgende week, de week van 14 juni, schakelen de 95 vaccinatiecentra nog een versnelling hoger. Ze krijgen dan 677.010 vaccins geleverd. Exact 566.508 krijgen dan een eerste prik, 110.502 mensen een tweede. In de week van 21 juni komen er nog 659.207 vaccins bij. Precies 493.741 mensen krijgen dan hun eerste prik en 165.466 hun tweede.

LEES OOK. Eerste Limburgse twintigers uitgenodigd voor vaccin: ontdek hier in welke gemeente

“Piekweken”

“De komende twee weken zijn echt piekweken. Nadien halen we die pieken niet meer. Dat ligt niet aan de bereidheid van de mensen om zich te laten vaccineren, maar aan de leveringen van de vaccins”, benadrukt Dirk De Wolf, administrateur-generaal van Zorg en Gezondheid.

Momenteel is meer dan 60 procent van de Vlaamse bevolking voor de eerste keer gevaccineerd en tegen 21 juni moeten we aan 70 procent zitten. Als de leveringen van AstraZeneca lopen zoals beloofd, zouden we tegen eind juli in Vlaanderen aan een vaccinatiegraad kunnen zitten van 80 à 90 procent.

Beke benadrukte vrijdag ook dat de levering van de vaccins van Johnson & Johnson (Janssen) voor de komende weken onduidelijk blijft. Deze week zouden er 20.800 dosissen geleverd worden aan Vlaanderen. De planning voor de komende weken is daarbij ook onvoorspelbaar en hangt af van de vaccinatiebereidheid van de mensen jonger dan 41 jaar, en van de zomerplannen van de Vlamingen.

LEES OOK. Nieuwe bijwerking vastgesteld bij coronavaccin AstraZeneca