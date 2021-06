Caleb Ewan wint met veel machtsvertoon sprint in Baloise Belgium Tour

De renners stonden nog maar net op de trappers in Gingelom of de Nederlander Jan-Willem van Schip (BEAT Cycling), die een speciaal stuur had laten monteren, koos het hazenpad met vier metgezellen: Cédric Beullens (Sport Vlaanderen - Baloise), Mirco Maestri (Bardiani - CSF - Faizanè), Andreas Goeman (Tarteletto - Isorex) en Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen - Bingoal). Zij fietsten algauw drie minuten voorsprong op het peloton bijeen.

Een massasprint leek de logische gang van zaken te zullen worden, maar de vijf koplopers verweerden zich kranig tegen het jagende peloton. Daar deed Iljo Keisse zijn werk voor kopman en leider Remco Evenepoel. Bij het ingaan van de laatste ronde ging Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix), één van de outsiders voor de ritzege, tegen de vlakte. Hij bleef even zitten en kon uiteindelijk pas verder met een ingetapete knie.

Ewan met de vingers in de neus, Nys knap negende

Te laat om nog een rol van betekenis te spelen. Voorin ging het immers razendsnel. Bora-Hansgrohe zette zijn turbo aan in functie van Pascal Ackermann. Van Schip zag het gevaar en probeerde nog weg te raken uit de kopgroep, maar werd net als zijn vier metgezellen meedogenloos opgeslokt. Op naar de verwachte sprint dus. Daar leek Tim Merlier aanvankelijk goed mee, maar onze landgenoot schoot uit zijn klikpedaal.

© BELGA

Daardoor lag de weg vrij voor Caleb Ewan (Lotto-Soudal), die met de vingers in de neus de zege over de streep trok. Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe) werd tweede voor Michael Mørkøv (Deceuninck - Quick-Step). Timothy Dupont (Bingoal - Pauwels Sauces - WB) was eerste Belg met een zesde plek, Thibau Nys (Baloise - Trek Lions) schaarde zich enigszins verrassend ook in de top tien met een knappe negende plaats.

Caleb Ewan: “Ben ondanks kritiek met veel vertrouwen uit Giro gekomen”

“De laatste drie kilometer na dat klimmetje zat de wind op kop”, zei Ewan voor de camera’s van Sporza na zijn zege. “Ik ben echt onder de indruk van het werk dat mijn team verzet heeft vandaag. Met nog drie kilometer te gaan had ik nog vier jongens voor mij. Ze hebben het het fantastisch gedaan in de laatste kilometers tegenwind en niemand kwam nog aan ons. Ik heb geluk dat ik zulke sterke en slimme jongens in de laatste kilometers bij mij heb. Ondanks het feit dat het maanden geleden is dat we met die jongens samen een sprint gedaan hebben, hebben we het perfect gedaan.”

© photo Marc Van Hecke

“Ik ben met veel vertrouwen uit de Giro gekomen en ik was heel blij met mijn sprints daar. Het is jammer dat er kritiek kwam, want ik kon echt niet verder. Mocht ik nog verder gekund hebben, had ik het zeker gedaan. Stoppen na zeven dagen was voor mijn voorbereiding ook slecht. Morgen wil ik gebruiken als extra training om dan zondag nog eens alles te geven in de sprint. Ik ben gelukkig met mijn zeges van de afgelopen periode, vertrouwen is alles voor een sprinter.”

Top tien

1. Caleb Ewan (Lotto - Soudal)

2. Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe)

3. Michael Mørkøv (Deceuninck - Quick-Step)

4. Danny van Poppel (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux)

5. Matteo Moschetti (Trek - Segafredo)

6. Timothy Dupont (Bingoal - Pauwels Sauces - WB)

7. Olav Kooij (Jumbo - Visma)

8. Bryan Coquard (B&B Hotels p/b KTM)

9. Thibau Nys (Baloise - Trek Lions)

10. Nils Eekhoff (Team DSM)