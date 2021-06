Seraing zal volgend seizoen gewoon aantreden in eerste klasse. De club promoveerde via de barrages vanuit tweede klasse, maar er liep nog een onderzoek tegen de Luikenaars naar aanleiding van gesjoemel met coronatesten. In dat dossier is de club en het bestuur buiten vervolging gesteld. Wel volgen er mogelijk nog straffen tegen individuele personen van de club.