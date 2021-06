Vieze geur in wasmachine? Dan gebruik je misschien te veel wasmiddel

Kleine wasjes, grote wasjes … voor velen is de was doen een evidentie geworden. Je propt alle kleding, netjes gesorteerd op kleur en soort textiel, in de wastrommel, voegt wasmiddel toe en draaien maar. Maar hoeveel wasmiddel gebruik je? En is er een verschil in efficiëntie tussen vloeibaar wasmiddel of poeder? Onze huishoudexperte Zamarra Kok legt het uit.

Kies je bij het wassen voor vloeibaar of wasmiddel in poedervorm?

Als het van Zamarra Kok afhangt, heb je zowel vloeibaar als wasmiddel in poedervorm in huis. “Voor de witte was gebruik ik poeder omdat dat vaak een bleekmiddel bevat en dat is bijzonder handig als je een stel pubers en bijhorende witte sportsokken in huis hebt. En als de kleding echt vies is, voeg ik er zelfs nog een schepje zuurstofpoeder aan toe.”

Voor de bonte was schakelt Kok over op vloeibaar wasmiddel. “Deze wasmiddelen bevatten stoffen die vetvlekken en dergelijken gemakkelijker oplossen, ideaal voor wie af en toe eens iets morst.” Ook houden vloeibare wasmiddelen de kleuren van je kleding het mooist en hebben ze als voordeel dat ze snel oplossen en dus minder restanten achterlaten in het wasmiddelbakje.

Hoeveel wasmiddel gebruik je?

“Veel mensen lezen het etiket van hun wasproduct niet”, zegt Kok. “En dat is jammer, want er staat exact op hoeveel je moet gebruiken. Heel wat mensen hebben de neiging om te gaan overdoseren omdat ze denken: Hoe meer wasmiddel, hoe schoner mijn wasgoed, maar dat klopt niet. Hoe meer wasmiddel je gaat gebruiken, hoe viezer je wasmachine zal worden.”

En dat laatste mag je letterlijk nemen, want consequent te veel wasmiddel gebruiken, kan vetluis in de hand werken. “Dat is een vettige, donkerkleurige substantie die na het wassen achterblijft in de wasmachine en dat na een tijdje zorgt voor een onaangename geur in de machine.”

Om je toch op weg te helpen, namen we er alvast twee wasmiddelen bij en bekeken we de dosering. Bij Persil Sensitive Gel van Henkel bevat één dopje 50 ml wasmiddel. Voor een wastrommel tussen de 6 à 8 kilogram en een berg heel vies wasgoed gebruik je 100 ml wasmiddel. Vloeit er in jouw regio zeer hard water door de kraan, voeg er dan nog een extra dopje aan toe. Gebruik je Dash van P&G dan heb je voor hetzelfde voorbeeld 115 ml nodig.

Wie een wasmachine heeft met een automatisch doseersysteem hoeft het etiket niet te raadplegen, de machine bepaalt zelf de juiste dosering.

Gebruik je het doseerbakje van de wasmachine of zo’n bolletje in de trommel om het wasmiddel toe te voegen?

“Dat hangt ervan af hoe graag je schoonmaakt”, zegt Kok. “Door zo’n bolletje te gebruiken, maak je natuurlijk het wasmiddelenbakje niet vuil, want daar kunnen er zich na verloop van tijd heel wat restjes wasmiddel in opstapelen. Dat uit zich in een dikke laag zwarte schimmel.” Gelukkig kun je dat bakje gemakkelijk reinigen. “Vaak moet je een soort van klepje indrukken en kun je het bakje gewoon uit de machine trekken om het met een doekje en een beetje afwasmiddel schoon te vegen.” En als je dan toch bezig bent met dat doekje, veeg dan meteen ook even de rubberen ring van je machine proper.

En … wat met wasverzachter?

“Als je nadien je wasgoed in de droogkast steekt, is het niet zo slim om wasverzachter te gebruiken”, zegt Kok. “De wasverzachter laat een laagje achter op de vezels van je kleding en heeft vooral een effect op je handdoeken, die gaan iets minder goed drogen.”

En dat laagje hecht zich ook vast aan de sensor in de droogkast, die de vochtigheid van je wasgoed bepaalt. “Wil je toch graag dat gevoel van wasverzachter behouden, dan kan je het klassieke product vervangen door een dopje schoonmaakazijn. Dat zorgt ervoor dat de kalk zich niet aan de kleding hecht en het laat geen geur achter.”

