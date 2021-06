De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij moet maandag aan de Vlaamse regering toelichting geven bij de manier waarop ze de afgelopen 20 jaar het PFOS-dossier in Zwijndrecht heeft aangepakt. Dat compromis is uit de bus gekomen na crisisoverleg in de Vlaamse regering over de verklaringen van minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).