Hier zijn we dan: het hypermoderne stadion waar de Rode Duivels morgenavond de Russen partij geven

Tik-tak, tik-tak. De openingsmatch van de Rode Duivels op het EK, morgenavond om 21 uur tegen de Russen, komt dichter en dichter. Onze ploeg is intussen neergestreken in Sint-Petersburg, waar onze reporter al even langs het indrukwekkende stadion ging waar onze Rode Duivels Rusland partij zullen geven.

Het state of the art-bouwwerk, dat officieel het Krestovsky-stadion heet, werd in 2017 geopend met het oog op de Confederations Cup en het WK in Rusland. Zowel het dak als de grasmat zijn uitschuifbaar en er is plaats voor meer dan 67.000 toeschouwers. Door corona zal er echter maar de helft, een dikke 30.000 fans, toegelaten worden op zaterdag.

Voor de Belgen is het al de vierde keer dat ze in het stadion spelen. Op het WK 2018 gingen zowel de verloren halve finale tegen de Fransen als de gewonnen match om de derde plaats tegen Engeland er door. In de kwalificaties voor het EK gaven de Belgen er ook al eens de Russen partij. Toen werd het 1-4. Hans Vanaken en Simon Mignolet hebben ook goede herinneringen aan het stadion, want in de Champions League wonnen ze hier met Club Brugge met 1-2 op het veld van Zenit, dat zijn thuiswedstrijden in het stadion speelt.

Op 21 juni keren de Belgen nog eens terug naar dit stadion voor hun derde groepswedstrijd tegen Finland. Tussenin spelen ze in Kopenhagen tegen Denemarken.