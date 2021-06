In onze mond leven zo’n zevenhonderd soorten bacteriën – goede en slechte. Nu is het op TikTok en Instagram een ding om het zogenoemde orale microbioom in balans te houden en de tong, tanden en het tandvlees in optimale conditie te krijgen. Maar kunnen we eigenlijk een té goede mondhygiëne hebben? En kan het kwaad om veelvuldig te poetsen?