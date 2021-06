Na Melania Trump ‘spreekt’ ook Jill Biden via haar outfit, en het verschil in boodschap is veelzeggend

Het jasje dat de Amerikaanse first lady donderdag droeg in het Britse Cornwall, waar haar man zijn eerste G7 bijwoonde, is niet onopgemerkt gebleven. Dat er op haar rug ‘Love’ geschreven stond in koeien van letters had wel degelijk een betekenis, zo zei Jill Biden aan de aanwezige journalisten.

Toen een reporter vroeg naar de betekenis van de boodschap op haar rug, antwoordde Jill Biden gespeeld verbaasd: “Oh, de ‘love’? Ik denk dat we liefde brengen vanuit Amerika.” Waarna ze benadrukte hoe belangrijk het is dat de wereld voelt dat de G7 één blok vormen en dat er hoop is voor de wereld na een moeilijk coronajaar.

En meteen moest iedereen denken aan de jas die de vorige first lady, Melania Trump, droeg toen ze in juni 2018 een opvangcentrum bezocht voor kinderen van illegale, vooral Mexicaanse immigranten, die gescheiden werden van hun ouders na aankomst in de VS. De boodschap “I really don’t care. Do u?” (“Ik trek er mij geen barst van aan. U wel?”) leverde haar toen tonnen kritiek op. Kritiek die ze counterde door te zeggen dat de boodschap niet ging over de kinderen en de immigranten, maar gericht was tegen de “linkse media die mij altijd bekritiseren”. “Ik wil tonen aan de media dat het me niets kan schelen.” (krs)