Dilsen-Stokkem

In de Kempenstraat in Rotem liep vrijdagvoormiddag een 20-tal runderen op het toeristisch fietspad. De politie werd op de hoogte gebracht. De dieren zijn eigendom van Limburgs Landschap. Iemand van de vzw kwam ter plaatse en knipte een draad over om de koeien terug de weide in te jagen. De draad werd hersteld. mm