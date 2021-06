Ellen Nys (centraal midden achteraan) toverde haar achtertuin om tot een mini-supportersdorpje: “Ik heb ook Bengaals vuurwerk en confettibommetjes in huis gehaald voor als de Belgen scoren.” — © Raymond Lemmens

Hasselt

Met duizenden supporters samentroepen voor een groot scherm zit er dit EK helaas niet in, maar dat laten de hevigste fans niet aan hun hart komen. “Als wij niet naar het EK mogen, brengen we EK naar onze achtertuin”, klinkt het enthousiast bij de Limburgse supporters die hun veranda of tuinhuis tot mini-fandorp hebben omgetoverd.