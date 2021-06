“We hopen dat de das zich via deze ecotunnel ook zal verplaatsen naar het noorden om zich in de Demervallei te vestigen “, zegt gedeputeerde Bert Lambrechts (N-VA). — © rr

Diepenbeek

De ecotunnel in de Brugstraat in Diepenbeek is vrijdag officieel in gebruik genomen maar nu al is zeker dat een dassenfamilie de passage al gebruikt om van natuurgebied Misenberg naar Galgebeek te verhuizen. “We hebben daar inderdaad een dassenburcht ontdekt, helemaal het doel”, zegt Richard Vuerstaek van Natuurpunt.