Fietsbeugels op Grote Markt

Burgemeester Patrick Dewael: “Fietsen heeft aan populariteit gewonnen. In 2020 werd het stadscentrum ingericht als één grote fietszone. Voor een tussenstop op één van onze terrasjes op de Grote Markt was er tot nu toe een gebrek aan fietsenstallingen. Op de Grote Markt hebben we gekozen voor 6 wegneembare fietsbeugels. De gekozen locatie is voor het merendeel vanaf alle terrassen zichtbaar. Deze actie kadert in de visie van het mobiliteitsplan: het klimaat voor fietsers verbeteren op het vlak van bereikbaarheid en veiligheid.”De 6 fietsbeugels kunnen makkelijk weggenomen worden voor evenementen. Aan elke beugel is er de mogelijkheid om twee fietsen te plaatsen en te beveiligen. In totaal zijn er 12 fietsstalplaatsen.“Fietsen is niet enkel interessant voor de mobiliteit, maar zeker ook voor het milieu en de gezondheid. Als gemeente stimuleren we graag het fietsen, daarom plaatsen we deze bijkomende fietsbeugels. We hopen hier niet enkel het fietstoerisme te stimuleren, maar we denken hiermee ook lokaal heel wat mensen te activeren op de fiets te springen om een terrasje te doen in ons mooie centrum,” besluit Patrick Jans, schepen van milieu.