Tongeren brengt ode aan wielerheld Victor Lenaers

In 1921 won Victor Lenaers de Tour de France in de categorie van de ‘onverzorgden’. Dit waren de renners die zelf moesten instaan voor hun eten, het onderhoud van hun fiets en hun slaapgelegenheid. Omwille van zijn uitzonderlijke prestatie werd Lenaers triomfantelijk gehuldigd bij terugkomst in Tongeren. Toch ontbrak hij achteraf vaak op erelijsten en werd hij de ‘vergeten Tourwinnaar’ genoemd. Daar brengt deze publicatie nu verandering in. “Victor Lenaers was een echte volksheld, een rasechte Tongenaar van op ‘de Leuren’. Na vier zware jaren krijgsgevangenschap tijdens de Eerste Wereldoorlog krabbelde hij recht en maakte hij onze stad wielergek. Een massa volk stond hem bij zijn terugkomst op te wachten, de ‘simpele renner van bij ons’ die in Frankrijk tegen de grootste wielernamen had gevochten. Het zijn deze ‘kleine helden’ die onze grootse geschiedenis mee gevormd hebben”, zegt burgemeester Patrick Dewael. Ook schepen van Erfgoed, Gerard Stassen, benadrukt het belang van ons sportief verleden: “Ook sport maakt een belangrijk deel uit van ons erfgoed. Sport is van alle tijden, het is een verbindend element in onze samenleving. Bijzondere sportmomenten moeten herinnerd worden. We zijn dan ook heel blij dat wielerfanaat Josy Deckers alle mogelijke informatie verzamelde over Victor Lenaers, zodat wij hem nu op gepaste wijze kunnen eren.”Bij voorinschrijving kan het boek verkregen worden aan de prijs van 25 euro, tot en met 20 juni, d.m.v. overschrijving op BE67 4538 2141 5187 t.a.v. vzw KLGOG met vermelding ‘Lenaers’.Wie het boek op deze manier bestelt, kan het verkrijgen op de voorstelling op zaterdag 24 juli om 14 uur (indien een voorstelling volgens de geldende coronamaatregelen op dat ogenblik niet mogelijk is, kunt u het boek op die dag gewoon afhalen). Inschrijving verplicht vóór 1 juli via archief@stadtongeren.be in de cafetaria van Atletiekclub ADD op de Motten, of vanaf maandag 26 juli in het stadsarchief.Achteraf is het boek te koop aan 35 euro in het stadsarchief en bij Standaard Boekhandel.