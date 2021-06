Volledig gevaccineerd? Dan kan je in elke EU-lidstaat vrij reizen

Wie volledig gevaccineerd is of hersteld is van Covid-19 en wil reizen, kan er vanop aan dat hij in elke lidstaat van de Europese Unie vrijgesteld wordt van een bijkomende test, quarantaine of zelfisolatie. Over dat principe zijn de EU-landen het vrijdag eens geraakt. Ze hebben een aanbeveling goedgekeurd waarin ze zich ertoe engageren hun reisregels te coördineren.

Met een coronacertificaat op zak zal al wie een vaccin tegen COVID-19 ontvangen heeft, een negatieve PCR-test heeft kunnen voorleggen of de ziekte heeft doorgemaakt vanaf 1 juli vrij kunnen rondreizen in de Schengenzone. Dat is tenminste de theorie, want de EU-lidstaten blijven verantwoordelijk voor de eventuele reisbeperkingen die op hun eigen grondgebied gelden. De Europese Commissie heeft daarom voorgesteld dat de 27 lidstaten hun maatregelen voor (terug)komende reizigers op elkaar afstemmen. Over dat afsprakenkader - dat strikt genomen dus niet juridisch afdwingbaar is - is nu een akkoord bereikt.

Volledig gevaccineerde en genezen personen zouden dus vrijgesteld moeten worden van bijkomende maatregelen. De geldigheidsduur van een negatief testresultaat wordt in de hele EU gelijkgetrokken op 72 uur voor PCR-testen en op 48 uur voor snelle antigeentests.

Verder volgen de lidstaten ook het voorstel van de Commissie om de “eenheid van het gezin” te waarborgen. Minderjarigen mogen dan bij aankomst op hun reisbestemming niet verplicht worden in quarantaine te gaan als die verplichting niet voor hun ouders geldt, bijvoorbeeld omdat ze volledig gevaccineerd zijn.

Veilige manier

De Europese Commissie is tevreden met het akkoord van de lidstaten. “Europeanen zullen nu op een veilige manier van hun zomervakantie kunnen genieten met beperkte restricties, als die er al zijn”, zei een woordvoerder vrijdagmiddag.

In het Overlegcomité besliste België vorige week al dat ook landgenoten die uit een zone met heel hoog risico komen, en waar gevaarlijke nieuwe varianten van het coronavirus rondgaan, verplicht 10 dagen in quarantaine zullen moeten, met een PCR-test op dag 1 en dag 7. Die verplichting zal ook gelden voor wie volledig gevaccineerd is of met een negatief testresultaat België opnieuw binnenkomt. Het principe van zo’n “noodrem” is vrijdag ook aanvaard door de lidstaten.