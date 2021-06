Van Uytvanck gaat er tegen eerste reekshoofd uit in kwartfinales WTA Nottingham

Alison Van Uytvanck (WTA 67) is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het WTA-grastoernooi in het Engelse Nottingham (235.238 dollar). De 27-jarige Vlaams-Brabantse verloor na één uur en 37 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-6 (8/6)) van het Britse topreekshoofd Johanna Konta (WTA 20).

Konta treft in de halve eindstrijd de winnares van het duel tussen de Tsjechische Tereza Martincova (WTA 94) en de Servische Nina Stojanovic (WTA 87). Van Uytvanck was de enige Belgische op de hoofdtabel in Nottingham.

