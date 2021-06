Gluren bij BV’s: Saartje Vandendriessche werkt zich in het zweet, Valerie De Booser waait uit aan zee

Genieten van de zon, de huisdieren en elkaar: de afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram – die we graag even voor je bundelen.

Het is warm. 24 graden Celsius om precies te zijn, zo informeert Astrid Stockman in vurige outfit.

Een zwierige jurk en flaneren in Knokke: Valerie De Booser houdt ervan.

Zeg niet langer blondine tegen Leen Dendievel. Tegenwoordig is ze een brunette.

Zweten, maar vooral genieten geblazen op vakantie voor Eva Daeleman en dochtertje Moon.

Feest ten huize Siska Schoeters. Haar oudste kind werd 45 jaar. Tip: ze bedoelde haar partner Tomas De Soete.

Peter Van de Veire doet een Baywatch’ke.

Zoek Karen Damen op de foto met haar trouwe viervoeter.

“Als een verse lading ijsblokjes in een cocktail op een zwoele zomeravond. Als het tweede potje gruyère op een spaghetti op een terras. De Yin to my Yang, de kousen to my Samang. Kortom, ze maakt alles mateloos beter.” Mathieu Terryn haalt de poëet in zichzelf naar boven om zijn wederhelft Marie Wynants een gelukkige verjaardag te wensen.

Bartel Van Riet ziet zich genoodzaakt om een cliché te bevestigen. “Het klopt, tijd vliegt”, schrijft hij bij een foto van zijn jarige dochter Lou.

Maak kennis met Paloma, de poeferige kip van Britt Van Marsenille, die graag voor haar nieuwe villa poseert.

Advies van Saartje Vandendriessche aan de boksbal: “Zonder energie kan je niet presteren.”