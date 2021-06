LIVE. Kan debutant Noord-Macedonië meteen stunten tegen Oostenrijk?

Noord-Macedonië is er voor het eerst bij op een groot toernooi. Een bekroning voor de 37-jarige aanvoerder en recordinternational Goran Pandev, die hoge toppen scheerde in Italië bij Lazio, Inter en Napoli. “We zijn overtuigd van onze kwaliteiten”, zei bondscoach Igor Angelovski eerder deze maand. “Ons doel is om te vechten voor een plek in de tweede ronde.” Noord-Macedonië neemt het in zijn eerste wedstrijd in groep C op tegen Oostenrijk (aftrap om 18u). Volg de wedstrijd hier live!