LIVE. Kan Engeland titeldroom kracht bijzetten met winst van verliezend WK-finalist Kroatië?

In groep D neemt Engeland in het zondagmiddag (15u) in zijn openingsmatch op tegen Kroatië. Op het laatste WK was verliezend finalist Kroatië de grote revelatie, maar sindsdien is het land wat aan het kwakkelen. Engeland daarentegen is het enige topland dat in de laatste wedstrijden met inzet voor het EK niet van zijn pluimen heeft gelaten. Daardoor zijn de Engelsen voor de bookmakers in de aanloop naar het toernooi uitgegroeid tot een van de topfavorieten. Kunnen zij hun favorietenrol waarmaken? Volg de wedstrijd hier live!