Wat zeggen de Russen daags voor hun EK-opener? “Lessen getrokken uit nederlagen tegen België”

Rusland kent door de positieve coronatest van Andrey Mostovoy een verstoorde voorbereiding op het eerste EK-duel, zaterdag tegen België. Daags voor het treffen in Sint-Petersburg gaat bondscoach Stanislas Cherchesov sereen om met het wegvallen van de middenvelder van Zenit.

“Het is een tegenslag, maar elke ploeg heeft zo wel een verhaal”, opende Cherchesov de klassieke persbabbel. “Bij ons gaat het om Mostovoy. Met Evgenyev hebben we al een vervanger bij de groep gehaald. Verder is iedereen getest, alles is duidelijk.”

Rusland en België hebben weinig geheimen voor elkaar. Beide landen zaten in dezelfde EK-kwalificatiegroep, met twee keer winst voor de Duivels (3-1 en 1-4). “Het is een goede ploeg met een goede coach”, onderstreepte Cherchesov. “Wij hebben drie keer tegen elkaar gespeeld (met ook een 3-3 oefenmatch in 2017, red) en telkens waren het interessante matchen. Ik heb er lessen uit getrokken maar ik ga nu niet vertellen wat die zijn want ik wil de tegenstander ook niet wijzer maken. Maar ze hebben sterke spelers, met veel kwaliteiten. Gisteren hebben we op training geoefend om hun sterke punten te counteren. We hebben ze bestudeerd en nu moeten we trachten dat om te zetten naar een goeie match.”

De Russische aanvalsleider Artem Dzyuba vergezelde zijn coach op de onlinepersconferentie. Hij noemde het afhaken van Kevin De Bruyne, die niet meereisde naar Rusland voor de eerste groepsmatch, “een groot verlies voor België”. Niettemin schat hij de Duivels hoog in.

“Ze zijn de nummer 1 op de ranking en de favoriet. Ik speelde al twee keer tegen hen en van hun verdediging heb ik onthouden dat ze heel sterk zijn, heel gedisciplineerd en georganiseerd spelen. Maar we hebben de matchen goed geanalyseerd en ik weet wat er van mij wordt verwacht. Ik ga mijn best doen.”

Dzyuba is met 29 goals in 52 interlands de onbetwiste aanvalskoning van de Russen. Hij beseft dat de druk op zijn schouders groot is. “Ik ben gezond nerveus en kijk uit naar dit toernooi”, vertelde de 32-jarige spits van Zenit. “Natuurlijk hoop ik te scoren, dat wil iedereen doen, maar de ploeg komt op de eerste plaats. Wij moeten proberen te winnen en punten te pakken. De goals zullen dan wel volgen.” (belga)