Zo zal onze provincie bacterievuur bij peren- en appelbomen bestrijden

Er komt een provinciale aanpak om bacterievuur, in de volksmond ook wel perenvuur genoemd, te bestrijden. Bacterievuur is een plantenziekte die vooral peren maar ook appels treft, met ernstige gevolgen voor de fruittelers. Vaak begint de besmetting in de tuinen bij mensen, zoals in meidooornhagen, en verspreidt het zich naar naburige landbouwpercelen. De provincie wil nu volop inzetten op sensibilisering, preventie maar ook op de verwijdering van de besmettelijke plantenziekte. En dat samen met een 15-tal partners uit de landbouw en natuur. De gezamenlijke en voor ons land unieke aanpak is nodig omdat Europa bacterievuur niet meer erkent als een quarantaineziekte. En dus mensen niet langer verplicht zijn bacterievuur te melden en te bestrijden.