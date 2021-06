Topmodel Emily Ratajkowski deelt bikinifoto met baby en krijgt kritiek

Het Amerikaanse topmodel Emily Ratajkowski genoot eerder deze week van de zon in bikini en met haar baby op de arm. Hoe ze het kind vasthoudt, zint veel van haar Instagramvolgers niet. Eén van hen is voormalige talkshowhost van Good morning Britain, Piers Morgan.

Piers Morgan heeft kritiek geuit op model Emily Ratajkowski voor de manier waarop ze haar drie maanden oude zoontje Sylvester vasthield op een reeks foto’s. Daarop heeft ze het kind vast met één arm terwijl ze van een vakantie geniet op de Turks- en Caicoseilanden.

De 56-jarige man, zelf vader van vier, deelde het kiekje opnieuw via Twitter en had een boodschap voor de dertigjarige moeder. “Dat is niet hoe je een baby vasthoudt. Je miljoenen volgers hoeven niet aangemoedigd te worden om hetzelfde te doen. Ik wil je gerust wat tips geven”, schreef hij. Over de laatste foto, waarop het model haar baby omhelst met beide armen, heeft hij het niet.

Sommigen zijn het eens met Morgan, die eerder al controverse veroorzaakte door constant op de kap van Meghan Markle te zitten. “Ze zou advies van een vroedvrouw kunnen gebruiken om baby’s vast te houden. Ze zal wel merken dat het ondersteunen van het hoofdje essentieel is voor de gezondheid en veiligheid van elke jonge baby”, aldus een van de reacties.

Anderen vinden het vooral een schattige foto’s van moeder en zoon in bijpassende badmode. “Gaan we echt ouders shamen? Waarom zijn we zo geobsedeerd hoe ‘slecht’ anderen het doen in hun leven? Hier is een idee: laat ons focussen op ons eigen leven”, schrijf iemand anders. Ratajkowski heeft (nog) niet op de heisa gereageerd.