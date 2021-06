EK-dorp aan Dusartplein in Hasselt kan 400 voetbalfans ontvangen

Geen EK-dorp op het Hasseltse Dusartplein. De investering is niet rendabel voor 400 voetbalfans. In normale omstandigheden stonden staan er 7.000 Limburgers op het plein. Wie het EK niet thuis wil zien, moet uitwijken naar clubs als Sporting Hasselt. En toch bouwt de stad een evenementendorp op het Dusartplein. Dat kan gratis geboekt worden door Limburgse verenigingen die met 400 een pastadag of optreden willen organiseren. En als de Rode Duivels ook in juli nog meespelen wordt alles herbekeken. Dan mag minstens 2.500 man aanwezig zijn op een buitenevenement.