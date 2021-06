Het is eindelijk zover. Vandaag start het Europees Kampioenschap voetbal, en dat met een klepper van formaat: Italië - Turkije. Het is een wedstrijd die in onze provincie massaal zal gevolgd worden, coronaproof uiteraard. De Turkse en Italiaanse gemeenschap in Limburg leven elk op hun eigen manier naar de match toe. Naast een goed resultaat hopen ze vooral op een voetbalfeest om de coronazorgen even te vergeten.