Naast Kevin De Bruyne is ook Axel Witsel niet mee naar Sint-Petersburg voor de openingsmatch tegen Rusland. Witsel en De Bruyne werken zullen de komende dagen in Tubeke blijven om er aan hun comeback te werken. Zo lijkt de bondscoach vast te houden aan het plan om Witsel te brengen in de laatste groepswedstrijd tegen Finland op 21 juni.