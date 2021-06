EK vrouwenbasketbal gaat in 2023 door in Slovenië en Israël

De 39ste editie van het EK basketbal voor vrouwen in 2023 zal doorgaan in Slovenië en Israël. Dat maakte de Europese basketbalfederatie, FIBA Europe, vandaag bekend.

Tel Aviv en de Sloveenste steden Koper en Celje zullen de groepsfase ontvangen. De eindfase zal doorgaan in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Oostenrijk was ook kandidaat, maar bijt in het zand. Voor zowel Slovenië als Israël wordt het de eerste organisatie. Het is de vierde keer dat een EK basketbal voor vrouwen in meer dan één land wordt georganiseerd.

Later deze maand vindt in Straatsburg en Valencia het EK vrouwenbasketbal van 2021 plaats. Slovenië zit in de groep van de Belgian Cats in Straatsburg.

De loting voor de kwalificaties van het EK van 2023 vindt in augustus plaats. De eerste kwalificatiewedstrijden staan in november geprogrammeerd. Opvallend: Slovenië en Israël werken op eigen vraag de kwalificaties af, omdat het moeilijk is vriendschappelijke wedstrijden te organiseren in de voorbereiding op het EK. (belga)