Buitenlandse media zien Rode Duivels “makkelijk winnen” tegen Rusland

De openingswedstrijd van de Rode Duivels nadert en ook buitenlandse media laten zich uit over de winstkansen van onze nationale ploeg. De Engelsen van BBC zijn het er unaniem over eens: België haalt het morgen van Rusland. In The Guardian en het Spaanse Marca hebben ze het vooral over de aanvallende weelde bij de Belgen. Bij het Duitse Bild zien ze de afwezigheid van Kevin De Bruyne in de eerste wedstrijd wel als een grote aderlating.