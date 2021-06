Jessica Alba worstelde met het oplichterssyndroom

Het gaat de Amerikaanse actrice Jessica Alba voor de wind als entrepreneur: haar ecologische beautybedrijf Honest is sinds kort zelfs beursgenoteerd. Maar het zakelijke verhaal heeft ook een donker randje, want de Sin City-ster heeft naar eigen zeggen het imposter syndrome.

Mensen met het oplichterssyndroom leggen de lat voor zichzelf extreem hoog en onderschatten hun kunnen. Ze zijn bang dat ze, ondanks een goede opleiding en lof uit professionele hoek, eigenlijk niets kunnen en op een bepaald moment door de mand zullen vallen. Het syndroom, dat enkele persoonlijkheidstrekken bundelt die gepaard gaan met een laag zelfvertrouwen, is niet officieel erkend. Het kan wel flink roet in het eten strooien. Zo ging dat ook bij Jessica Alba.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Voor velen is het opzijzetten van hun ego om het bedrijf te laten voorgaan hét ingrediënt voor succes”, legt ze uit in een interview met Allure. “Voor mij was dat het omgekeerde. Ik moest mijn imposter syndrome overwinnen. Elke keer ik aan mezelf twijfelde en ik het gevoel had dat ik het misschien niet verdiende om te doen wat ik deed, elke keer dat ik dacht dat iemand anders meer capabel was: dat zijn de momenten waaronder mijn bedrijf leed.”

Bijna tien jaar na de officiële oprichting van het merk heeft de ster een manier gevonden om haar twijfels van zich af te zetten. “Ik denk over de reis van mijn dochters, hun zelfvertrouwen en hoe ik wil dat ze in de wereld staan. En aan de vrouwen die ervoor hebben gekozen om zich bij mijn team aan te sluiten. Samen zijn ze mijn grootste drijfveer om mijn stem te vinden in de zakenwereld en niet toe te laten dat ik overschaduwd wordt door mannen.”

Op onderstaande foto zie je Honor, de dertienjarige dochter én drijfveer van Jessica Alba.