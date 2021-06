In deze rubriek stellen we u elke groep van EURO 2020 voor. Hieronder: groep F, de sterkste groep ooit in de geschiedenis van een internationaal toernooi. Groep F verenigt de drie meest recente winnaars van de laatste grote landentoernooien: Frankrijk (WK 2018), Portugal (EURO 2016) en Duitsland (WK 2014). En Hongarije.