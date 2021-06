GROEP D. Ruzie over racisme en een gastland dat niet in zijn eigen accommodatie kan

In deze rubriek stellen we u elke groep van EURO 2020 voor. Hieronder: groep D: gekruid door een racismerel, een gastland dat zijn eigen accommodatie niet kan gebruiken en twee landen die daardoor flink wat kwaad bloed tussen hun tweeën hebben. En de nummers twee en vier van het voorbije WK, natuurlijk. Al denken wij niet dat Kroatië en Engeland op dit EK evenver zullen raken. Daarvoor is de Kroatische teamspirit niet meer wat hij geweest is en de Engelse defensie te zwak.