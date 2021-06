In deze rubriek stellen we u elke groep van EURO 2020 voor. Hieronder: groep A. Met een land waar het in de aanloop vooral over premies ging, één waar de bondscoach door een rechtszaak niet mee mag, één dat ondanks een jaar zonder zege al op de halve finales hoopt en een onderschat topland. Vanaf vrijdag 11 juni mogen zij de spits afbijten.