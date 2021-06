Onderzoek naar mensenhandel na aantreffen werknemer zonder papieren in Diests café

Diest

De politie Demerdal heeft donderdag in samenwerking met diverse inspectiediensten een aantal car washes en horecazaken gecontroleerd. In een café troffen de agenten een buitenlandse werknemer aan die illegaal in ons land verblijft. Er wordt een onderzoek ingesteld naar mogelijke mensenhandel en inbreuken op de arbeidswetgeving ten laste van de werkgever. De inspectiediensten hebben ook een tiental andere inbreuken vastgesteld. tb