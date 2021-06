Skaters Lore Bruggeman en Axel Cruysberghs mogen naar de Spelen

Skaters Lore Bruggeman en Axel Cruysberghs zijn sinds donderdag zeker van hun ticket voor de Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus). World Skate, de internationale skateboardfederatie, maakte de lijst met deelnemers bekend op sociale media.

Na het WK van vorige week in Rome leken beide skaters al zeker van kwalificatie en de bevestiging daarvan is er nu. Bruggeman eindigde op dat WK als vijftiende, Cruysberghs als zeventiende. Op de Spelen zullen 80 skaters het tegen elkaar opnemen in de disciplines ‘park’ en ‘street’. Cruysberghs en Bruggeman komen beiden uit in ‘street’. (belga)