WK judo: Toma Nikiforov uitgeschakeld in tweede ronde, Sophie Berger niet door eerste ronde

Toma Nikiforov (IFJ-15) is uitgeschakeld op het WK judo in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Onze landgenoot verloor in de tweede ronde van de Oezbeek Mukhammadkarim Khurramov (IFJ-14. Sophie Berger haalde de tweede ronde niet.

Khurramov opende de score met een waza-ari, een score die Nikiforov even later ook lukte. Maar op 48 seconden van het einde van de partij liet onze landgenoot zich verrassen waardoor zijn Oezbeekse tegenstander kon scoren met ippon. Voor de 28-jarige Nikiforov, regerend Europees kampioen, zat het toernooi er meteen op. In de eerste ronde nam hij nochtans vlot de maat van een Gabonese tegenstander.

Sophie Berger (IJF 42) is er vrijdag in de categorie tot 78 kilogram niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde op het WK judo in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

De 24-jarige Luikse verloor van de ervaren Braziliaanse Maya Aguiar (IJF 12), tweevoudig wereldkampioene (2014 en 2017) en twee maal goed voor brons op de Olympische Spelen (2012 en 2016). (belga)