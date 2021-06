Steven Van Gucht: “Ondanks goede cijfers moeten we oppassen voor de Delta-variant”

LEES OOK. Delta-variant wordt dominant, “maar dat hoeft geen ramp te zijn”

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano): "De coronacijfers zetten hun gunstige pad voort, aangedreven door de vaccinatiecampagne en het goede weer. Maar ook in België is de Deltavariant (de Indiase variant) in opmars. Deze is besmettelijker en kan nog veel besmettingen veroorzaken. Zeker omdat er nog een grote groep mensen niet gevaccineerd is, zeker van middelbare of jonge leeftijd, die ook meer en meer contacten op nahouden."

Afgelopen week werden in ons land gemiddeld nog 1.173 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Dat is een daling van maar liefst 38 procent in vergelijking met de vorige periode. Vanaf vandaag ligt Pinkstermaandag niet langer in de vergelijkingsperiode. Dat betekent dat we weer een onvertekend beeld hebben, en de trend blijft gunstig. Binnen een week kunnen we een incidentie krijgen van minder dan 150 besmettingen per 100.000 inwoners per twee weken. Dat wil zeggen dat België opnieuw oranje kan kleuren op de kaart van Europa, na maandelang rood te zijn geweest.

Het grootste aantal besmettingen zit bij de tieners. Die zijn verantwoordelijk voor 1 op 5 besmettingen. De helft van de besmettingen bevinden zich onder de groep mesnen jonger dan 30 jaar.

De Deltavariant wint wel aan terrein. Van Gucht: "Vorige week vertegenwoordigde deze variant 1,3 procent van de besmettingen, deze week 3,9 procent. Het ziet er dus naar uit dat deze variant steeds vaker de variant zal zijn die het zal halen van andere varianten. De Britse variant blijft dominant."

Van Gucht: "Varianten die iets besmettelijker zijn, wint het van andere varianten. En het is deze variant die epidemiologische ruimte zal innemen. De grootte van de ruimte bepalen we echter zélf door ons gedrag."

De ziekenhuisopnames gaan ook in dalende lijn, buiten in Brussel en Waals-Brabant. Er waren vorige week gemiddeld 61 ziekenhuisopnames per dag, dat is een daling van 23 procent op weekbasis. Gisteren waren er slechts 48 opnames, dat is een waarde die we sinds half september vorig jaar niet meer gezien hebben. In de Belgische ziekenhuizen liggen intussen nog 302 patiënten met covid op intensieve zorg, een daling met 17 procent. In totaal worden nog 820 ziekenhuisbedden bezet door deze patiënten, en dat is een daling met 23 procent.

