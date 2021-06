Zizou Bergs (ATP 259) heeft zich vrijdag geplaatst voor de halve finales van het Challengertoernooi in het Kazachse Almaty (gravel/52.080 dollar). Bergs won het Limburgs onderonsje in de kwartfinales tegen Kimmer Coppejans (ATP 174), het derde reekshoofd, na twee uur en zeven minuten tennis in drie sets (3-6, 6-2 en 6-4).