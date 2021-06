Leerlingen Handelsschool Hasselt gamen in de klas

Het codewoord kraken en ontsnappen uit een escaperoom, op zoek gaan naar edelstenen in de ‘darkmine’, binaire puzzels oplossen en vervolgens een eigen wereld bouwen. Het lijkt de formule voor een populair game. En dat is het ook.

De leerlingen van de Handelsschool ‘spelen Minetest’ en tegelijkertijd behalen ze de eindtermen. Leren door ‘gamification’. De leerlingen verwerken de leerstof op een leuke manier en dit vergroot hun betrokkenheid. Het is maar één van de vele digitale voorbeelden die verweven worden doorheen de lessen. Met iLearning® ontwikkelde de Handelsschool een uniek project en verrijkt ze de ICT-vaardigheden van de leerlingen. VR-brillen, industriële robots, 3D-printen, drones, eigen apps ontwikkelen en zoveel meer. Een leerling uit de studierichting 'verkoop' is op de hoogte van de nieuwste digitale kassasystemen. Een leerling 'economie' verdiept zich sociale media en webshops en hun betekenis in de ondernemerswereld.