Praktische gids voor de Baloise Belgium Tour in Beringen

De renners zullen 179 km overbruggen tussen Turnhout en Beringen. In Beringen rijden ze nog drie lokale rondes. Opdat je als toeschouwer vlot en veilig van het spektakel kan genieten, somt het stadsbestuur enkele zaken op.“Belangrijk om te weten is dat de aankomstzone en het rennerspark volledig afgesloten zijn voor het publiek. Het is dus niet mogelijk om de finish aan de Koolmijnlaan ter plaatse te bekijken”, zegt burgemeester Thomas Vints. “Wel kan je die bij Sporza op Eén bekijken”, voegt schepen van Sport Tijs Lemmens toe: “De live-uitzending start om 13.30 uur en vermoedelijk komen de renners rond 14.30 aan, wellicht in een massasprint. Ook mag je aan het parcours zelf supporteren zolang je afstand bewaart en indien nodig een mondmasker draagt.”Rond 12.30 uur beginnen de renners aan de drie lokale rondes in Beringen. Het verkeer kan gebruikmaken van het parcours in de rijrichting van de wedstrijd wanneer de renners niet over dat segment rijden. In het kort verloopt de ronde van Tervant via Paal en Gestel naar Beringen-Centrum en vervolgens in een rechte lijn naar Beverlo en weer naar Tervant. “Over de brug van Tervant kan je enkel richting Paal rijden en over de brug van Beringen enkel naar het centrum toe. Deze beperkte hinder zal zo’n 2 uur duren”, besluit Thomas Vints. Het exacte parcours en meer info vind je op sport.be/baloisebelgiumtour