Sonetten van Shakespeare op Hogevijf Banneux

Op donderdag 10 juni trokken enkele leden van het Koninklijk Hasselts Operettengezelschap naar het WZC Hogevijf in de Banneuxwiik. Een 50-tal bewoners zochten een plaatsje en lieten zich onderdompelen in de sfeer van Shakespeare. Niet in het oude Engels maar in het Hasselts.

Medewerkers van Hogevijf hielpen de bewoners aan een plaatsje. De meesten in de schaduw en enkelen in de - nochtans brandende – zon. Helemaal geïnspireerd door het boek Shakespeare én ‘t (H)esselts van Armand Schreurs declameerde het gezelschap de hertaalde sonetten. Alles werd in ’t vloeiend Hessels aan elkaar gepraat door Karin De Greeve. Karin haalde er tussendoor de komende Virga Jessefeesten van 2024 bij met een opsomming van de mirakels die dan in de stad worden uitgebeeld. Tussen de sonetten door lieten de bewoners zich lovend uit en applaudisseerden enthousiast. Shakespeare én ‘t (H)esselts is een werk van Armand Schreurs die, samen met 9 bekende Hasselaren, 50 sonetten van Shakespeare hertaalde.Het boek is te bestellen op www.shakespeare-en-t-hessels.be en kost 20 euro. De opbrengst gaat integraal naar het Jessa Fonds voor het personeel van het Jessa Ziekenhuis.