De maan schoof donderdag tussen de aarde en de zon in, of toch een klein beetje.

Dit fenomeen ging niet ongemerkt voorbij in het Sint-Augustinusinstituut in Bree. De kleine hap uit de zon leek op ‘pacman’. De eclipsbrilletjes deden goed hun werk. En op het telescopisch beeld was de rand van de maan mooi te zien.