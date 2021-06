Kleuters van bassischool Stippe Stap op bezoek bij Airfield in Genk

In de klas werd het thema voertuigen en verkeer gelanceerd met enkele onderzoeksvragen over het verkeer in de lucht. De 2,5 -3 jarige kleuters gingen op onderzoek waar de vliegtuigen vandaan kwamen die ze zo vaak over de speelplaats horen ronken. Zodra de mogelijkheid er was om een uitstap te plannen, werd een bezoek aan het vliegveld van Zwartberg met hun aeroclub Limburgse Vleugels vastgelegd. De kleuters waren zeer enthousiast en leergierig tijdens de rondleiding op het terrein. In de schuur zagen ze dat een vliegtuig van dichtbij toch wel groter leek dan in de lucht. De kleuters hebben er dan ook van genoten om even in een echt groot vliegtuig te mogen zitten en het stuur te bedienen. Met dank aan instructeur Marcel voor de rondleiding en het woordje uitleg. De kleuters maakten een mooi aandenken met vliegtuigjes en hun klaspop ‘Jules' voor de vliegclub als blijvende herinnering aan dit bezoekje.