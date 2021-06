Leerlingen Don Bosco Helchteren produceren zwermenvanger

De leerlingen mechanische vormgevingstechnieken van Don Bosco Helchteren zetten hun technische talenten graag in om de natuur een handje te helpen.

De afgelopen weken tekenden, programmeerden en produceerden ze op een CNC-freesmachine met succes een zwermenvanger voor een imker.Veel imkers zijn er druk mee bezig: voorkomen dat hun bijenvolk gaat zwermen. Zwermen is een natuurlijk verschijnsel, dat rond mei-juni plaatsvindt. Een bijenvolk groeit dan tot haar hoogtepunt en op een gegeven moment wordt de bijenkast te klein voor het bijenvolk. Het zal zich willen opsplitsen in meerdere volken.De zwermenval die de leerlingen maakten, moet voorkomen dat de koningin mee weg vliegt. Als bijen gaan zwermen vliegen de bijen weg en wordt de koningin gevangen in de val. Hierdoor komen al de bijen terug naar de kast gevlogen en kan de imker het bijenvolk gemakkelijk opsplitsen.