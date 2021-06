Campus X Plus krijgt bezoek van MNM-pauzemobiel

Donderdag 10 juni waren de leerlingen van campus X Plus maar wat verrast toen de pauzemobiel van MNM de speelplaats opreed in het kader van hun Marathon Radio. Echte DJ’s op bezoek en ze brachten actrice Katrien De Ruysscher, die de rol van dokter Judith speelt in Thuis, mee! Enkele leerlingen uit het studiedomein verzorging mochten haar entertainen en vertelden over hun studierichting, verzorging respectievelijk kinderzorg. Zo’n bezoekje brengt natuurlijk een bijzondere vibe op de speelplaats. Wat een welkome afwisseling voor de leerlingen van X Plus na een bijzonder schooljaar. De leerlingen van het 6de jaar basisschool XCL kwamen eens piepen. En ja, ook zij mochten met Katrien op de foto.